Tunesiër na bijna 23 jaar zonder aanklacht vrijgelaten uit Guantánamo Bay

De Verenigde Staten hebben een gevangene vrijgelaten uit de Guantánamo Bay-gevangenis en overgebracht naar zijn thuisland Tunesië.

Het gaat om Ridah Bin Saleh al-Yazidi, schrijft het Pentagon in een persbericht. De 59-jarige Tunesiër zat sinds de opening van de beruchte gevangenis op Cuba, bijna 23 jaar geleden, vast in Guantánamo Bay.

Hij werd eind 2001 opgepakt door Pakistaanse militairen aan de grens met Afghanistan. Kort daarna werd hij overgebracht naar Guantánamo Bay. Yazidi werd net als vele anderen in Guantánamo Bay nooit aangeklaagd voor een misdrijf, schrijven Amerikaanse media.

Over de omstandigheden en afspreken rond de vrijlating van Yazidi zijn geen details bekendgemaakt. Het Pentagon meldt alleen dat hij is vrijgelaten na een "grondig" proces.

Vierde die vrijkomt

Yazidi is de vierde Guantánamo-gevangene die deze maand vrijkomt. Twee weken geleden werd bekend dat een man die sinds 2007 zonder aanklacht vastzat naar Kenia was gestuurd.

Ook meldde het Pentagon dat twee andere Guantánamo-gevangenen waren overgebracht naar Maleisië. Daar moeten zij eerst een re-integratieprogramma volgen, voordat ze mogen terugkeren in de samenleving.

De twee hadden schuld bekend aan meerdere misdaden als leden van een tak van Al-Qaida die onder meer achter de aanslagen in Bali (2002) en Jakarta (2003) zat.

Mensenrechtenschendingen

Guantánamo Bay, gevestigd in een marinebasis van de VS in het zuidoosten van Cuba, werd opgericht na de aanslagen in de VS op 11 september 2001 door Al-Qaida en de daarna door president George W. Bush begonnen 'war on terror'.

Via de gevangenis, die formeel niet op Amerikaans grondgebied ligt, konden vermoedelijke islamistische terroristen zonder vorm van proces opgesloten worden. In de afgelopen decennia kwamen er tal van verhalen naar buiten over folteringen andere mensenrechtenschendingen. Mensenrechtenorganisaties pleiten al langer voor de sluiting van Guantánamo Bay.