Klaver staat nog steeds achter omstreden kandidaat Bouchallikht

GroenLinks-leider Klaver blijft achter de keuze voor kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht staan. Zij staat nummer 9 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 17 maart. Op de vraag of Klaver zijn hand voor haar in het vuur durft te steken zegt hij: "Ze staat op de lijst. Ja."

Over Bouchallikht wordt al dagenlang in de media gepubliceerd omdat zij vicevoorzitter is van de islamitische jongerenorganisatie Femyso. Femyso wordt door bepaalde bronnen en onderzoekers al enkele jaren in verband gebracht met de Moslimbroederschap. Dat zij deze functie bekleedt stond niet in de biografie die werd verstrekt door GroenLinks.

Klaver zegt daarover: "Wij wisten dat zij deze functie had. Ik ga Femyso niet verdedigen, maar de Europese Commissie werkt met ze samen en ze krijgen Europese subsidie." Het ging de kandidatencommissie om de klimaatstandpunten van Bouchallikht, zegt Klaver. "Zij is het boegbeeld van de groene beweging."

Moslimbroederschap

Aanjager van de kritiek op de bestuursfunctie van Bouchallikht is de publicist Carel Brendel. Hij schrijft op 12 november in zijn blog dat Femyso "de studenten- en jongerenorganisatie van de Moslimbroederschap in Europa is". Hij verwijst daarbij naar diverse openbare bronnen.

Brendel en andere media stellen vragen aan GroenLinks over de kandidatuur en de standpunten van Bouchallikht, maar krijgen geen of slechts onvolledig antwoord. Ook wordt er verwezen naar de tweet van Bouchallikht van 12 november.

Zij zegt in haar tweet: "Het doet me pijn om hierop te moeten reageren, maar ik wist dat dit soort verdachtmakingen zouden gebeuren toen ik me kandideerde voor GroenLinks. Elke keer weer dezelfde tactiek: guilty by association."

Zij verklaart niet bij de Moslimbroederschap te horen maar wel bij GroenLinks. Verder verwijst zij naar een verklaring uit 2019 van Femyso, waarin de moslimorganisatie ontkent banden te hebben met de Mosimbroederschap. De organisatie zegt dat die beschuldigingen van extreemrechts komen om de organisatie te ondermijnen.

Bouchallikht krijgt veel bijval en steunbetuigingen, onder andere van Denk-Kamerlid Kuzu en lijsttrekker Sylvana Simons van Bij1. De Telegraaf en Geenstijl publiceren ondertussen verschillende kritische artikelen waarin ook de zwijgzaamheid van GroenLinks aan de kaak wordt gesteld.