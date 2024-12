Meeste slachtoffers vliegramp Zuid-Korea geïdentificeerd, zwarte doos niet uit te lezen

174 van de 179 slachtoffers van de vliegramp in Zuid-Korea zijn geïdentificeerd, heeft het ministerie van Transport bekendgemaakt. De eerste vier lichamen zijn gisteren al overgedragen aan nabestaanden.

De oorzaak van de crash wordt nog altijd onderzocht. Op de rampplek hebben reddingswerkers de zwarte dozen gevonden waarin de vluchtgegevens en de geluidsopnamen uit de cockpit zijn opgeslagen.

De buitenkant van de zwarte doos met vluchtgegevens zou zijn beschadigd en nu blijkt dat het uitlezen van data ook niet mogelijk is. "Deskundigen zijn druk bezig om de data van die zwarte doos te herstellen", zegt het ministerie van Transport.

Landingsgestel

Het ongeluk met het passagiersvliegtuig gebeurde zondag rond 09.00 uur lokale tijd. Toen het toestel vanuit de Thaise hoofdstad Bangkok na ongeveer vijf uur vliegen wilde landen in Muan in Zuid-Korea klapte het landingsgestel van de Boeing 737-800 niet uit. Het vliegtuig schoot met hoge snelheid door, knalde tegen een muur en vloog in brand.

Alleen twee bemanningsleden werden levend uit het toestel gehaald. De steward en stewardess zaten in de staart van het toestel.

Het moment waarop het vliegtuig crasht. De beelden kunnen worden ervaren als schokkend: