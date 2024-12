Nederland aan het knallen: dit moet je doen bij vuurwerkongelukken

Vanavond 18.00 is het in veel gemeenten weer toegestaan om vuurwerk af te steken. Ook als mensen alle voorzorgsmaatregelen hebben getroffen, zit een ongeluk in een klein hoekje. Wat kun je doen als het fout gaat?

Als er vuurwerk afgaat in de hand of dicht op de huid, moet de huid zo snel mogelijk gekoeld worden, vertelt Ymke Lucas, brandwondenarts bij het Maasstad Ziekenhuis. "Kleren kunnen ook vlam vatten, dus verwijder de kleding en begin meteen met koelen."

Dat werkt het best met stromend lauw water en dat voor tien tot twintig minuten. De brandwondenarts waarschuwt bij het gebruik van ijs voor verkoeling; de kou zorgt voor een vernauwing van de bloedvaten en kan de brandwond 'verdiepen'. "Als je het goed gekoeld hebt, kun je het schoon toedekken met huishoudfolie."

Mensen moeten daarna contact zoeken met de huisarts, in ernstige gevallen moet 112 gebeld worden.

Ronde pupil

Bij vuurwerk dat terechtkomt in het oog, is het belangrijk om direct te controleren of de pupil nog rond is, zegt huisarts Jojanneke Kant. Op sociale media is ze bekend als De Vragen Dokter. "Als dat niet het geval is, is dat een teken dat het oog ernstig beschadigd is. Dan moet je direct contact opnemen met de spoedlijn van de huisarts of de huisartsenpost."

Wanneer iemand ernstig oogletsel heeft opgelopen, is het belangrijk om niet op de zij of rug te liggen. Dat zorgt namelijk voor druk op het oog en dat kan tot meer schade leiden, legt Kant uit. "Dat risico bestaat ook bij bukken, niezen en hoesten."

Het advies is dan ook om lichtjes achterover te leunen op een stoel of bank, Kant doet het voor in deze video op Instagram. "Ook is het belangrijk om de mond open te doen, om te voorkomen dat er druk op het oog komt te staan."

Geen tijd verliezen

Als er een vlekje in de pupil zit kan er kruit in het oog terecht zijn gekomen. In dat geval is het belangrijk om het er direct uit te spoelen, zegt Kant. "Kruit vreet zich als het ware je oogbol in, dus hoe sneller je spoelt, hoe beter."

Spoel het oog dan voor minimaal 15 minuten, adviseert ze. Ondertussen kan de huisarts gebeld worden. Die overlegt vervolgens met de oogarts wat de volgende stappen zullen zijn. "Ga niet op eigen houtje naar een ziekenhuis. Je hebt kans dat er geen oogarts aanwezig is en dat er kostbare tijd verloren gaat."

Emmer water of zand

Naast lichamelijk letsel kan vuurwerk ook brand veroorzaken. "Bij kleine brandjes zoals in een vuilnisbak kun je er een emmertje water of zand overheen gooien", zegt Jörgen Lucas van Veiligheidsregio Hollands-Midden.

Peter Schuurmans, hoofd van Veilig Leven bij Brandweer Rotterdam-Rijnmond, benadrukt dat mensen extra moeten opletten met vuurwerk. "Steek vuurwerk dat niet afgaat, niet opnieuw aan."

Als er brand ontstaat bij vuurwerk in het midden van de straat, kunnen mensen het rustig uit laten branden. "Het is ook verstandig om een tuinslang of emmer water bij de hand te hebben, zodat je snel kunt ingrijpen als het misgaat."

Het belangrijkste is volgens Lucas en Schuurmans om je gezonde verstand te gebruiken. "Blijf vriendelijk en voorkom ongelukken. Zelfs de grootste branden kunnen ontstaan uit de kleinste vlammen", aldus Lucas.