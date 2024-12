Bravouremannetje in Van Gerwen is terug: ‘In deze vorm kan ik wereldkampioen worden’

Met een relatief gunstig schema, concurrenten die al zijn uitgeschakeld en een vorm die na lange afwezigheid weer terug is, lijkt er plots weer van alles mogelijk voor Michael van Gerwen op het WK darts. "Tuurlijk zal ik nu meer genoemd worden."

Toch wel een beetje als een geslagen hond meldde Van Gerwen zich op 20 december in Alexandra Palace. Het jaar 2024 was niet veel soeps. De vorm lag onder het vriespunt, terwijl Luke Littler en Luke Humphries de boel meer en meer in vuur en vlam zetten.

Hoe anders ziet de wereld nu uit. Beetje bij beetje, stap voor stap, werkt 'Mighty Mike' naar zijn topvorm. Pak zijn gemiddeldes er maar bij: 94,85 per beurt in zijn eerste partij, 97,01 in nummer twee, om vervolgens de kwartfinales te bereiken met een gemiddelde van 101,98.

Tot veel in staat

"Ik heb laten zien dat ik tot veel in staat ben", sprak de drievoudig wereldkampioen dan ook na zijn winst op de Zweed Jeffrey de Graaf. Ouderwets vol vertrouwen, zou je kunnen zeggen. Het bravouremannetje in Van Gerwen is terug.

Of hij met deze vorm de titel kan pakken? "Honderd procent", aldus Van Gerwen. "Er zijn meer spelers die goed spelen, maar we moeten nog maar afwachten of ze het kunnen blijven laten zien."