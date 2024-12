Djokovic eenvoudig door in Brisbane, Kyrgios onderuit tegen Frans servicekanon

Novak Djokovic heeft zich dinsdag eenvoudig geplaatst voor de volgende ronde van het ATP-toernooi in het Australische Brisbane. Voor Nick Kyrgios zit het enkelspel er na één ronde al op.

Kyrgios keerde deze week na twee jaar met blessureleed terug op de baan. De Bad Boy van de tenniswereld moest het in een spannende wedstrijd van bijna tweeënhalf uur afleggen tegen het servicekanon Giovanni Mpetshi Perricard: 6-7 (2), 7-6 (4), 6-7 (3). De Fransman van 2.03 meter sloeg maar liefst 36 aces.

Kyrgios maakte maandag al zijn rentree in het dubbelspel aan de zijde van Djokovic. Het opvallende duo wist het Oostenrijks/Duitse koppel Alexander Erler/Andreas Mies met veel bravoure te verslaan: 6-4, 6-7 (4), 10-8.

In de volgende ronde van het dubbelspel wacht voor Kyrgios en Djokovic een ontmoeting met de Kroaat Nikola Mektic en Australiër Michael Venus.

Zege Djokovic

Djokovic kende in zijn eerste partij in het enkelspel weinig moete met de Australische wildcard speler Rinky Hijikata. De Serviër rekende in twee sets af met de nummer 73 van de wereldranglijst: 6-3, 6-3.

De winnaar van 24 grandslamtitels staat deze week voor het eerst sinds 19 oktober op de baan tijdens officiële wedstrijden. Door een aanhoudende blessure moest hij de ATP-finals in november aan zich voorbij laten gaan.

Djokovic is in Australië op jacht naar zijn honderdste toernooizege in het enkelspel. In de volgende ronde wacht voor hem een duel met de Fransman Gael Monfils of de Amerikaan Nishesh Basavareddy.