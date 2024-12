Ruim honderd Ebusco-medewerkers krijgen ontslagbrief tijdens feestdagen

De Nederlandse bouwer van elektrische bussen Ebusco heeft 102 medewerkers ontslag aangezegd. Dat komt neer op ongeveer een op de zes personeelsleden. De afgelopen dagen is de betrokken medewerkers verteld dat hun baan gaat verdwijnen.

Ebusco zit al langer in zwaar weer. De productie van bussen gaat minder soepel dan het bedrijf had verwacht. Grote orders werden afgezegd vanwege de vertragingen. Het bedrijf heeft schulden, onder meer bij de Belastingdienst.

Eerder dit jaar maakte Ebusco een herstelplan en hoopte het bedrijf nog dat een snelle ontslagronde kon worden voorkomen door natuurlijk verloop en door flexibele krachten minder in te zetten. Nu heeft het geconcludeerd dat er toch een grotere ontslagronde nodig is, die in het eerste kwartaal van 2025 wordt afgerond.

Extra aandelen

Dat de mededeling over de ontslagen rond de feestdagen komt, was geen bewuste timing. "Hoewel deze beslissing moeilijk is voor de getroffen werknemers, is het een noodzakelijke stap om de financiële prestaties van Ebusco te verbeteren", zegt topman Christian Schreyer.

Het bedrijf wil twee productielocaties in Deurne en Venray samenvoegen. In november haalde het bedrijf 36 miljoen euro op met de uitgifte van extra aandelen.