Angelina Jolie en Brad Pitt na acht jaar eens over echtscheidingsregeling

Vervolgens begon een slepend proces vol rechtszaken. Zo klaagde Pitt zijn ex-vrouw aan voor het verkopen van haar deel van de Franse wijngaard die de acteurs samen bezaten en sleepte Jolie Pitt voor de rechter, omdat hij haar en de kinderen fysiek en verbaal zou hebben mishandeld aan boord van een vliegtuig in 2016.

Onder meer de FBI en de stad Los Angeles begonnen kort na dat voorval al een onderzoek, maar namen geen maatregelen tegen Pitt. Ook gingen de twee de strijd met elkaar aan over de voogdij over hun zes kinderen, van wie er drie zijn geadopteerd.

Pitt uit achternaam

Vier van de zes kinderen zijn inmiddels volwassen, waardoor voor hen geen voogdijregeling meer nodig is. Het is nog onduidelijk wat de echtscheidingsregeling voor gevolgen heeft voor de andere zaken die nog lopen tussen de twee. Publiekelijk hebben de twee zelden iets gezegd over elkaar sinds het einde van hun relatie.

Pitt heeft alleen gezegd dat hij ten tijde van het incident aan boord van het vliegtuig kampte met een drankprobleem, waarna hij in therapie is gegaan.

Eerder dit jaar haalde een van de dochters van Pitt en Jolie nog het nieuws - de 18-jarige Shiloh - toen bekend werd dat ze bij de rechter een verzoek had ingediend om de naam van haar vader uit haar achternaam te mogen halen.

Oscarwinnaars

Jolie als Pitt waren allebei al gevierde acteurs toen ze een relatie kregen. Jolie kreeg in 2000 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in de film Interrupted. Na haar rol als Lara Croft in blockbuster Tomb Raider groeide ze uit tot een van de grootste Hollywoodsterren. De afgelopen jaren is ze vooral actief als producer en regisseur.

Pitt brak in het midden van de jaren 90 door met rollen in onder meer Seven. Daarna speelde hij hoofdrollen in tal van grote films, zoals Fight Club (1999) en Inglourious Basterds (2009). Voor zijn rol in Once Upon a Time in Hollywood (2019) van regisseur Quentin Tarantino verdiende hij de Oscar voor beste mannelijke bijrol.