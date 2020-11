Kabinet: maatregelen in ieder geval tot half januari, half december misschien versoepelingen

Op de persconferentie werd ook bevestigd dat de extra strenge maatregelen, die twee weken geleden werden afgekondigd, morgenavond om 24.00 uur aflopen. "Die maatregelen hebben gewerkt, of beter gezegd ons gedrag heeft gewerkt", zei premier Rutte. "Dat is een compliment aan ons allen."

We moeten er rekening mee houden dat er tot half januari beperkingen zullen blijven gelden om het coronavirus te bestrijden. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid gezegd op de persconferentie die hij samen met premier Rutte hield. Als de besmettingscijfers blijven dalen, kunnen er half december eerste, voorzichtige versoepelingen komen, zei De Jonge. Of dat betekent dat de horeca volgende maand weer voorzichtig open kan, wilde hij niet zeggen.

Begin december hoopt het kabinet meer duidelijk te kunnen maken over de mogelijkheden rond de Kerstdagen. "We snakken allemaal naar meer samen uit, en minder alleen thuis", zei minister De Jonge, maar hij voegde daaraan toe: "We moeten onszelf geen derde golf cadeau doen met Kerst."

Toch is er volgens de premier nog ruimte voor verbetering. Vooral in supermarkten en andere winkels kunnen mensen zich beter aan de regels houden, en ook thuis. Dat betekent meer thuiswerken en minder mensen ontvangen.

Nu het extra pakket van twee weken geleden niet wordt verlengd, vallen we terug op de gedeeltelijke lockdown die het kabinet op 13 oktober afkondigde. Musea, openbare bibliotheken en theaters mogen weer open, maar de horeca blijft voorlopig dicht. Premier Rutte wees er ook dat er in de ons omringende landen juist weer strengere maatregelen genomen worden.

Kortere quarantaine

Per 1 december verandert er wel het een en ander. Zo wordt het dringende advies om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen dan omgezet in een wettelijke plicht. Verder is het per 1 december ook de bedoeling dat iedereen die in contact is geweest met een besmet persoon zich laat testen, ook zonder klachten.

Die test vindt dan plaats na vijf dagen. Wie negatief is, hoeft niet langer in quarantaine. Nu moeten mensen die intensief contact hebben gehad met een besmet persoon nog tien dagen in zelfisolatie en kunnen ze zich zonder klachten niet laten testen.

Minister De Jonge riep iedereen op vooral gezond te leven in deze periode. Dat levert een betere weerstand tegen het virus op. "Al gaan mensen maar dagelijks een half uurtje wandelen", suggereerde de bewindsman.