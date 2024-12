Ravage na explosie bij opvanglocatie in Apeldoorn, geen gewonden

In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest bij een opvanglocatie waar mensen tijdelijk kunnen wonen, bijvoorbeeld in een crisissituatie. Rond 04.30 uur waren twee knallen te horen. De ontploffing was bij de hoofdingang van het kortverblijfhuis van de JP van den Bent stichting.

Bij de explosie raakte niemand gewond. Hoeveel mensen op het moment van de ontploffing in het pand waren, is onduidelijk. Volgens de politie staan vijftien tot twintig mensen ingeschreven, maar was niet iedereen aanwezig vanwege de feestdagen.

Op de stoep voor het gebouw ligt glas. De ruiten op de begane grond en de eerste verdieping zijn gesneuveld.

Bewoners werden na het voorval geëvacueerd naar een ander gebouw van dezelfde opvangorganisatie. Na ruim een uur konden ze weer terug naar hun verblijf. De politie doet onderzoek en kan nog niets zeggen over de achtergrond van de explosie.