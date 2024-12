Wie zijn beste spelers van de eerste seizoenshelft? Vijf NOS-analisten geven antwoord

Als er één speler is waarvan ik zeg: die zou ik kopen, dan is het Hancko. Hij is kopsterk, heeft een goede trap, is verdedigend ijzersterk en blijft rustig onder alle omstandigheden. Toen hij naar Feyenoord kwam, dacht ik al dat ze een hele goede aankoop hadden gedaan.

Door een blessure heeft hij de top niet bereikt, via een andere weg is hij nu weer terug aan het komen. Hij is zelden op een fout te betrappen, neemt de ploeg op sleeptouw en speelt altijd. Het grootste compliment voor Hancko is dat als hij niet meedoet, je een gigantisch verschil ziet."