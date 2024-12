Zorgverzekering: nog één dag om op te zeggen

Het is de laatste dag van het jaar en ook het laatste moment dat je je zorgverzekering nog kunt opzeggen. Dat kon al sinds 12 november, maar zorgverzekeraars en zorgvergelijkers zien dat veel mensen de keuze uitstellen.

"Die laatste week na kerst, dan gebeurt het echt", zegt Bas Knopperts van vergelijkingssite Independer. "We zien elk jaar dat mensen wachten tot het allerlaatste moment. Zo kregen we afgelopen jaar nog wijzigingen binnen om één minuut voor twaalf." Wie vandaag zijn oude polis opzegt kan tot 1 februari een andere verzekeraar kiezen.

Dit jaar waren er ook minder overstappers voor de kerst dan andere jaren, zag vergelijkingssite Zorgkiezer. "Dit kwam doordat de contracten tussen verzekeraars en ziekenhuizen nog niet rond waren", vertelt een woordvoerder. "Dat leidde tot onzekerheid bij de consument en een stijging van de premie, waardoor mensen gealarmeerd waren."

Daarnaast werden ook de premies voor de aanvullende verzekeringen dit jaar later bekendgemaakt. Prijsvergelijker PriceWise verklaart daaruit dat maar liefst 60 procent minder mensen dan vorig jaar in de eerste week van het overstapseizoen al prijzen ging vergelijken.

Hoger eigen risico

Jaarlijks stapt zo'n 6 tot 7 procent van de Nederlanders over op een andere zorgverzekeraar. Knopperts denkt niet dat meer mensen de overstap zullen maken dan andere jaren. "Het allergrootste deel, ruim 90 procent, zal blijven zitten waar ze zitten, verwachten we. We zien wel dat meer mensen ervoor kiezen om hun eigen risico te verhogen."

Het verplicht eigen risico is 385 euro. Mensen kunnen dit vrijwillig verhogen naar maximaal 885 euro. Ook Zorgwijzer ziet dat meer mensen het bedrag verhogen. "We zien dat dit gebeurt om de kosten van de zorgpremie te drukken, dat begrijpen we ook, maar je moet kijken of dit past in jouw situatie", zegt Zorgwijzer-expert Koen Kuijper.

Behalve het verhogen van het eigen risico proberen mensen ook op andere manieren te besparen. "Het valt op dat tot nu toe meer mensen dan afgelopen jaren enkel een basisverzekering lijken te willen afsluiten", ziet Hans de Kok van PriceWise. Hetzelfde is te zien bij vergelijker Zorgkiezer. Uit hun data blijkt dat zo'n 40 procent van de overstappers niet voor een aanvullende verzekering kiest.

Minder breed verzekeren

Daarnaast valt het Kuijper van Zorgwijzer op dat veel mensen breed verzekerd zijn, dus in feite betalen voor zorg die ze niet per se nodig hebben. "Een voorbeeld daarvan is de collectieve verzekering via het werk, daarop valt veel te besparen door goed te kijken aan welke zorg er behoefte is."

Verder adviseert hij om te kijken naar dekkingen voor tandongevallen, spoedzorg in het buitenland en repatriëring. "Die worden vaak over het hoofd gezien. De kans dat je bijvoorbeeld valt en je tand breekt is doorgaans klein, maar als je hier niet voor verzekerd bent kunnen de kosten behoorlijk oplopen, terwijl de verzekering je maar een paar euro per maand kost."