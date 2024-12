Wekdienst 31/12: Vanaf 18.00 uur vuurwerk afsteken • Eerste conference met Pieter Derks

Wat heb je gemist?

Vanwege het verwachte onstuimige weer tijdens de jaarwisseling zijn gisteravond laat al meerdere vreugdevuren ontstoken. Onder andere in Den Haag, Amsterdam, Wassenaar en Delft kwamen groepen mensen samen om naar het vuur te kijken.

De georganiseerde vreugdevuren verliepen voor zover bekend zonder grote incidenten. Op een aantal andere plekken in het land waren er afgelopen nacht meldingen van uitgebrande auto's of in brand gestoken autobanden. Brandstichting is een veelvoorkomend probleem rondom de jaarwisseling.