Arrestatiebevel tegen geschorste Zuid-Koreaanse president Yoon

In Zuid-Korea is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de geschorste president Yoon Suk-yeol. Een rechtbank in Seoul heeft daartoe besloten vanwege de door Yoon kortstondig ingestelde staat van beleg. De aanklachten zijn machtsmisbruik en het aansturen tot een opstand, schrijft persbureau Yonhap.

Yoon is de eerste zittend president van Zuid-Korea waartegen een arrestatiebevel is ingesteld. Het parlement heeft onlangs gestemd voor zijn afzetting, maar formeel is Yoon nog in functie. Het Constitutionele Hof moet de afzettingsprocedure nog bekrachtigen of afwijzen.

De geschorste president verwerpt het besluit van de rechtbank, zo laat zijn advocaat weten. Deze zaak kan volgens de advocaat alleen door het Constitutionele Hof worden behandeld. Het arrestatiebevel is volgens Yoon daarmee "illegaal".

Binnen twee dagen

Volgens het bevel moet Yoon echter binnen 48 uur worden opgepakt. Als president geniet hij immuniteit voor strafrechtelijke vervolging, maar niet als het gaat om aanklachten van rebellie of poging tot opstand. Yoons presidentiële veiligheidsdienst voorkomt tot nu toe dat zijn kantoor of huis kunnen worden doorzocht. De dienst beroept zich op "militaire veiligheidszorgen".

De president weigert tot nu toe mee te werken aan het onderzoek tegen hem. Hij blijft volhouden dat zijn omstreden besluit van begin december geen greep naar de macht was. Yoon stelt dat de oppositie het land effectief in een wurggreep houdt en dat die sympathiseert met Noord-Korea. De oppositie weerspreekt dat noemt de omstreden zet een couppoging.

Op 3 december maakte Yoon op tv de staat van beleg bekend. Daarmee schakelde hij het parlement uit en werd de media onder het gezag van het leger gesteld. Volgens de aanklager had Yoon militairen toestemming gegeven te schieten als dat nodig was om het parlementsgebouw binnen te komen. Uiteindelijk lukte het parlementariërs nipt om de noodtoestand terug te draaien.