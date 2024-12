Grote brand in voormalig schoenmuseum Waalwijk, politie vermoedt opzet

In Waalwijk heeft vannacht een grote brand gewoed in een leegstaande loods. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waarschuwt dat er asbest is vrijgekomen. Mensen in de omgeving werden in een NL-Alert opgeroepen ramen en deuren te sluiten. Ze werden ook aangeraden hun mechanische ventilatie thuis uit te zetten.

De uitslaande brand, die gisteravond ontstond, veroorzaakte grote rookpluimen.