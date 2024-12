Vervroegde vreugdevuren op meerdere plekken in Nederland

Vanwege het verwachte onstuimige weer tijdens de jaarwisseling zijn afgelopen avond al meerdere vreugdevuren ontstoken. Onder andere in Den Haag, Amsterdam, Wassenaar en Delft kwamen groepen mensen samen om naar het vuur te kijken. Voor zover bekend waren er geen grote incidenten.

Op last van de lokale autoriteiten moesten de traditionele oudejaarsvuren al maandagavond branden; op oudejaarsavond wordt harde wind verwacht aan de kust. Rond 23.00 uur werden op de stranden van Duindorp en Scheveningen in Den Haag stapels met pallets in brand gestoken.