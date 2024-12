Chelsea verliest en raakt achterop in titelstrijd, pijnlijke nederlaag Manchester United

Het duel tussen middenmoters Brighton en Aston Villa eindigde in een gelijkspel. Nadat Brighton op voorsprong was gekomen via Simon Adingra, moest de videoscheidsrechter twee keer in korte tijd een penaltymoment beoordelen. Een ingreep van Van Hecke werd nog goedgekeurd, maar even later werd toch naar de stip gewezen. Doelman Verbruggen werd door Ollie Watkins de verkeerde hoek ingestuurd.

Vlak na rust zette Morgan Rogers Aston Villa op voorsprong. Tariq Lamptey zorgde met een uithaal voor de 2-2.