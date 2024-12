Ouders schoolschutter in Servië veroordeeld tot jarenlange celstraffen

De ouders van een jongen in Servië die vorig jaar negen kinderen en een bewaker doodschoot moeten de cel in voor "ernstige daden tegen de openbare veiligheid" en kindermishandeling. De jongen zelf wordt niet strafrechtelijk vervolgd omdat hij te jong is om berecht te worden.

De vader van de jongen is veroordeeld tot 14,5 jaar cel voor "ernstige daden tegen de openbare veiligheid" en verwaarlozing. De moeder werd vrijgesproken van illegaal wapenbezit, maar veroordeeld voor verwaarlozing van haar kind; zij moet 3 jaar de gevangenis in. Een andere vrouw, die de jongen op een schietbaan heeft leren schieten, kreeg een jaar en drie maanden celstraf.

In mei 2023 opende de toen 13-jarige met een wapen van zijn vader het vuur op de Vladislav Ribnikar-school in het centrum van de Servische hoofdstad Belgrado. Hij zou van tevoren een lijst hebben gemaakt met kinderen die hij wilde doden en tekeningen hebben gemaakt van de klaslokalen van de school.

Eenmaal in het gebouw opende hij het vuur en liep hij schietend door naar een klaslokaal. De bewaker die hem probeerde te stoppen overleefde de aanval niet, net als de negen kinderen die hij doodschoot.

Volgens de rechter zijn de ouders schuldig omdat ze hun wapens en kogels niet goed opgeborgen hadden. De advocaat was niet verrast door de uitspraak en zegt in hoger beroep te gaan. "De publieke druk was enorm en de verwachtingen waren hooggespannen", zei ze. De ouders zeiden onschuldig te zijn.

De jongen was als getuige aanwezig bij de rechtszaak, die achter gesloten deuren plaatsvond. Hij zei dat hij spijt heeft van de beschieting, maar legde niet uit waarom hij het gedaan heeft.

Families slachtoffers teleurgesteld in straffen

Volgens de advocaat van ouders had de jongen een normaal leven tot de aanslag en zal de rechtszaak geen duidelijkheid geven over het motief van de jongen. Hij zit sinds de aanslag vast in een speciale instelling.

De families van de omgekomen kinderen zijn teleurgesteld in de straffen, zegt een advocaat die de families van de slachtoffers vertegenwoordigt. "Niemand wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op negen kinderen en de bewaker", zei de moeder van een meisje dat gedood werd bij de aanval.