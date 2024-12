Korfballers nationaal team verslaan PKC in finale Korfbal Challenge

Het Nederlands korfbalteam heeft de Korfbal Challenge gewonnen. In de finale versloeg TeamNL de korfballers van PKC met ruime cijfers: 30-16. Het toernooi in het uitverkochte Topsportcentrum in Rotterdam is een jaarlijks korfbalfeest waarbij landenteams en clubteams het tegen elkaar opnemen.

In de halve finales versloeg zaallandskampioen PKC het Nederlands team onder 21 jaar (17-11). TeamNL klopte de korfballers van DVO (33-22), vorig seizoen verliezend finalist in de nationale competitie. Eerder werden de teams van België en Tsjechië al uitgeschakeld.

Internationals bij PKC

De spelers die zowel deel uitmaken van het Nederlands team als PKC, zoals Zita Schröder, Sanne van der Werff en Nienke Hintzbergen, speelden mee met de Papendrechtse vereniging. Olav van Wijngaarden, international en speler van twaalfvoudig (zaal)landskampioen PKC, bleef aan de kant met een kuitblessure. Dit weekend gaat de nationale korfbalcompetitie weer verder, waardoor de coaches geen risico's namen.

PKC, dat derde staat in de competitie, kon tot 3-3 goed mee. Daarna sloeg het Nederlands team met vier treffers op rij een gaatje (7-3). Halverwege leidde TeamNL nog steeds ruim: 14-10.

Direct na de pauze zette het team van bondscoach Ard Korporaal door. Nikki Boerhout scoorde direct en Oranje liep uit naar 19-10, onder meer door scores van Ran Faber en Alwin Out.

Eindsprint TeamNL

PKC, dat aan het einde van het seizoen afscheid neemt van het succesvolle trainersduo Wim Scholtmeijer en Jennifer Tromp, bracht de achterstand terug tot zes treffers (20-14). In het laatste kwart liepen de Nederlandse korfballers nog wat verder weg. Out zorgde met een fraaie score voor de eindstand: 30-16.