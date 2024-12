Kou, kapotte tenten en geen verwarming: steeds slechtere omstandigheden Gaza

Vanuit de Gazastrook komen steeds meer berichten naar buiten over verder verslechterende omstandigheden, waarin de ontheemde Palestijnse bevolking probeert te overleven.

Veel Palestijnen hebben door de aanhoudende aanvallen van het Israëlische leger hun toevlucht gezocht in tentenkampen, waar weinig beschutting en voorzieningen zijn. Nu het winter is, vormt ook de kou een groot gevaar.

Dokters bevestigen tegenover persbureau Reuters dat zeker zes baby's en een volwassene zijn overleden door onderkoeling. Vooral voor jongere kinderen is het gevaar op onderkoeling in de vochtige en koude tenten groot.

Een van de jongste slachtoffers van deze week is de twintig dagen oude baby Jomaa al-Batran. Gisteren overleed hij aan onderkoeling in Centraal-Gaza. Zijn tweelingbroertje Ali ligt in kritieke toestand op de intensive care.

De tweeling werd te vroeg geboren, maar kon slechts kort in het ziekenhuis blijven, zegt zijn vader tegen persbureau AP. Zoals alle ziekenhuizen en medische voorzieningen kampt het ziekenhuis met grote tekorten en veel gewonden en zieken.

"De omstandigheden in tenten in dit koude weer maken het bijna onmogelijk voor baby's zoals Ali en zijn broer om te overleven", citeert The New York Times het hoofd van de neonatale afdeling van het ziekenhuis.

Ook als Ali de onderkoeling overleeft, kan hij blijvende schade aan zijn brein of organen overhouden, legt de arts uit. "Wat mijn hart breekt, is dat als Ali dit overleeft, we hem terug zullen geven aan zijn ouders. Die zullen hem terugbrengen naar de koude tent die hem bijna het leven kostte en die zijn tweelingbroer doodde."

Weinig beschutting

In de nachten koelt het momenteel af tot 10 graden in de Gazastrook. De weinige beschutting die de tenten bieden, verhogen de kans op onderkoeling. Delen van de kampen zijn door hevige regenbuien onder water komen te staan. Op sommige plekken stroomt het water de tenten in.

"Het water sijpelde naar binnen en op de matrassen en de kleren van mijn kinderen", aldus een moeder tegen persbureau Reuters. "Ze sliepen en waren drijfnat tot op hun ondergoed."

Sommige tenten zijn afgelopen weekend weggeslagen of beschadigd door de wind en regen. Ze zijn vaak al een jaar in gebruik en inmiddels versleten.