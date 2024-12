25 jaar Poetin: al snel duidelijk dat nieuwe wind waaide in het Kremlin

Poetin zette aanvankelijk in op verdere economische hervormingen en toenadering tot het Westen. Op economisch vlak werden de banden aangehaald met diverse westerse landen, ook Nederland. Opeenvolgende premiers - Wim Kok, Jan Peter Balkenende en Mark Rutte - maakten hun opwachting in Moskou, waar strategische gasdeals werden gesloten.

Maar vanaf het begin was duidelijk dat er een heel nieuwe wind waaide in het Kremlin. Poetin eiste loyaliteit en duldde geen kritiek. Een van de eersten die dat aan den lijve ondervonden was oliemagnaat Michail Chodorkovski. Ruslands rijkste man werd in 2003 gearresteerd en belandde na twee bizarre processen voor tien jaar in de gevangenis. Vrije media, zoals de kritische televisiezender NTV, werd al vanaf 2001 de mond gesnoerd.

De rek eruit

Economisch had Poetin de wind mee. De olieprijzen waren op een dieptepunt toen hij in 1999 aantrad als premier en stegen sindsdien gestaag, tot een historische piek in 2008. Dat waren de 'gouden jaren' van Poetins bewind. De Russen voelden het in hun portemonnee, nog nooit hadden ze het zo goed. Maar aan het eind van zijn tweede termijn was al duidelijk dat de rek eruit was.

Toen Poetin formeel terugtrad en tijdelijk het landsbestuur overdroeg aan zijn rechterhand Dmitri Medvedev, werd Rusland getroffen door een nieuwe economische crisis en viel het buurland Georgië binnen. Zijn terugkeer als president leidde vier jaar later tot de grootste protesten in twintig jaar tijd, wat Poetins vrees voor een 'kleurenrevolutie' als in Oekraïne en Georgië voedde.

Andersdenkenden werden steeds harder aangepakt, de schaarse onafhankelijke media kwamen verder onder druk te staan, de economische groei stagneerde en de corruptie bereikte ongekende niveaus.