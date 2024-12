Duitse minister over Maagdenburg: 'Elke steen wordt omgedraaid'

De Duitse minister Faeser van Binnenlandse Zaken heeft vragen beantwoord van een parlementaire commissie over de aanloop naar de aanslag in Maagdenburg op 20 december. Een auto reed in op de bezoekers van een drukbezochte kerstmarkt. Er kwamen vijf mensen om het leven en vielen meer dan tweehonderd gewonden. Na de zitting stond ze de pers te woord.

Omdat de verdachte al jaren bekend was bij de autoriteiten, klinkt er onbegrip dat de aanslag niet voorkomen werd. Volgens het blad Bild gold de verdachte al sinds 2015 als "potentieel gevaarlijk". Voorafgaand aan de zitting hadden politici van verschillende partijen al om opheldering gevraagd.

Faeser stelt dat "een kernprobleem" is dat de dader niet kon worden ingedeeld in een van de gebruikelijke dreigingscategorieën, zoals islamisten, rechtse of linkse extremisten. "De dader past niet in een eerder model", zei ze. Ze beloofde een uitgebreid onderzoek naar de aanloop van de aanslag.

Duitse media schrijven dat er in de aanloop naar de aanslag "talloze tips over de verdachte binnenkwamen bij verschillende autoriteiten". Die zouden echter niet goed zijn verwerkt.

Faeser zei ook dat de verdachte "opvallende tekenen van een psychische stoornis" vertoont. Een aantal dagen na de aanslag schreven Duitse media al dat er aanwijzingen zijn dat de verdachte leed aan mentale problemen. De krant Welt meldde dat hij werd behandeld aan een psychische aandoening.

Motief nog niet vastgesteld

Minister Faeser bevestigde ook dat de verdachte de afgelopen jaren "tienduizenden tweets" had verstuurd. Die moeten nog onderzocht worden. "Dat verklaart waarom nog niet alles duidelijk is, wie op de hoogte was van welke aanwijzingen en wat er wanneer werd doorgegeven."

Er is dan ook nog geen motief vastgesteld, zei Faeser. "Alle kanten moeten grondig worden onderzocht. Iedere steen zal worden omgedraaid."

Kort na de aanslag meldden Duitse media dat de verdachte - de 50-jarige Taleb al-Abdulmohsen uit Saudi-Arabië - op X jarenlang felle kritiek had geuit op de islam en bang was voor de islamisering van Duitsland. Hij sprak zijn steun uit voor de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD), die zich uitspreekt voor het sluiten van de grenzen voor migranten en pleit voor massale uitzettingen.

Ook prees de aanslagpleger meermaals radicaal-rechtse politici uit andere landen, onder wie Geert Wilders. Faeser zei enkele uren na de aanslag dat de verdachte "islamofoob" is.

Wetsvoorstellen

Faeser pleitte ook opnieuw voor het zogenoemde veiligheidspakket. Na de aanslag in Solingen afgelopen augustus werd een pakket van wetsvoorstellen samengesteld, die de bevoegdheden van de autoriteiten moeten vergroten. Het pakket kwam nog niet door het parlement.