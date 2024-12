OM eist tot 8 jaar cel voor explosies oudjaarsdag Den Haag

Het Openbaar Ministerie eist tot acht jaar cel tegen vier mannen die opdracht gaven voor meerdere explosies in Den Haag op oudjaarsdag vorig jaar. Aanleiding was een conflict over drugs.

Een 32-jarige man, die door het OM wordt gezien als hoofdopdrachtgever, zou door het slachtoffer zijn bestolen. De verdachte wilde hem daarvoor vermoedelijk laten boeten door een explosief bij zijn huis te laten afgaan.

De bom moest zowel lichamelijk letsel als materiële schade veroorzaken. "Belangrijk is dat er mensen gehandicapt gaan lopen", valt te lezen in berichten die de man eind vorig jaar vanuit de gevangenis stuurde. Hij zat toen al vast voor een andere zaak. Ook bedreigde hij het slachtoffer rechtstreeks. Zo stuurde hij berichten waarin hij zei dat het slachtoffer kerst en oud en nieuw niet zou halen.

Het plan voor de explosie bedacht de man samen met een 20-jarige medegedetineerde. Een 25-jarige vriend, die niet vastzat, moest de aanslag regelen. Hij schakelde vervolgens een 19-jarige man in die het explosief kon leveren.

Verkeerde adres

Op oudejaarsdag legde een minderjarige Rotterdammer samen met een nog altijd onbekende verdachte rond 03.20 uur een bom neer bij een huis aan de Wolmaransstraat. Kort daarna ging het explosief af en veroorzaakte flinke schade. Het bleek echter het verkeerde huis te zijn. Later die avond probeerde het duo het opnieuw, dit keer bij hetzelfde huisnummer aan de Kempstraat, iets verderop. Ook deze explosie richtte veel schade aan, maar het beoogde slachtoffer bleef ongedeerd.

Tegen de 32-jarige hoofdopdrachtgever eiste het OM vandaag in de rechtbank van Den Haag een celstraf van acht jaar. Tegen de 25-jarige, 20-jarige en 19-jarige verdachten zijn celstraffen van zeven jaar geëist. De minderjarige Rotterdammer moet zich verantwoorden voor de kinderrechter.

'Geraakt door Tarwekamp'

De 20-jarige verdachte betuigde vandaag spijt: "Zo ben ik niet als persoon", citeert Omroep West hem. Een andere verdachte gaf aan geschrokken te zijn van de explosie aan de Tarwekamp begin deze maand, waarbij zes mensen om het leven kwamen. De overige twee verdachten weigerden iets te zeggen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.