President Trinidad en Tobago roept noodtoestand uit om bendegeweld

De president van Trinidad en Tobago heeft de noodtoestand uitgeroepen om het geweld in het land een halt toe te roepen. Afgelopen zaterdag werd een bendeleider vermoord, waarna zondag vijf mannen werden doodgeschoten in een winkel. Volgens de politie waren deze aanslagen represailles voor de moord op de bendeleider.

De regering van het land in het Caribisch gebied zegt dat het de noodtoestand heeft uitgeroepen zodat de politie harder kan optreden tegen bendes die zich bezighouden met drugshandel.

Zolang de noodtoestand duurt kunnen mensen zonder directe aanleiding worden gefouilleerd en kunnen burgers 48 uur lang worden vastgehouden zonder arrestatiebevel. Dit kan de rechter met zeven dagen verlengen. Ook wordt het leger ingezet, dat tijdelijk dezelfde bevoegdheden krijgt als de politie.

'Bendegeweld is een epidemie'

De minister van Nationale Veiligheid noemde het bendegeweld "een epidemie". Afgelopen jaar werd een recordaantal van 622 mensen vermoord in het land. Volgens de minister kwam bijna de helft van hen door bendegeweld om het leven.

In 2011 werd er een beperkte noodtoestand uitgeroepen en een avondklok ingesteld in specifieke gebieden waar veel criminaliteit was. Van een avondklok is bij de huidige noodtoestand geen sprake.