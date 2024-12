Op de Maasvlakte is een kitesurfer omgekomen. De watersporter zou vanmiddag ongeveer een kilometer van de kust zijn afgedreven. Waardoor het slachtoffer in de problemen raakte is niet duidelijk.

Volgens Rijnmond lag de man zeker een uur in het water voordat hij werd gered door de kustwacht.

De kitesurfer werd nog gereanimeerd maar overleed ter plekke.