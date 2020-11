Ergernissen of niet, Lewandowski traint mee voor duel met Oranje

Lewandowski ergerde zich tegen Italië zichtbaar aan het zwakke spel van zijn ploeg. Dat liet hij ook op televisie weten. De Poolse kranten schreven dat hij ook niet te spreken was over de tactische keuzes van bondscoach Jerzy Brzeczek.

Lewandowski zei zondag na de nederlaag tegen Italië dat hij een bilblessure had en hij werd zo een twijfelgeval voor het duel met Oranje. Volgens Poolse kranten was de blessure een dekmantel voor een brandje dat geblust moest worden.

Brzeczek zei dinsdagavond op een persconferentie dat hij met Lewandowski gesproken heeft en dat ze alles hebben uitgesproken. "Het onderwerp is voor mij nu gesloten. Roberts gedrag was een beetje ongelukkig, zeker omdat hij aanvoerder is, maar ik kan wel begrijpen waarom hij zich zo voelt."

En tot slot: "Robert kan meetrainen. Ik hoop dat alles oké is en dat hij morgen tot onze beschikking staat."

'Beste centrumspits ter wereld'

Frank de Boer, de bondscoach van Oranje, is onder de indruk van Lewandowski. "Hij is op dit moment misschien wel de beste centrumspits ter wereld. Als hij niet meedoet, is dat niet slecht voor ons. Ik weet niet of het echt zo is, we zullen het morgen zien."