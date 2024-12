Dammer Groenendijk verovert in 'zijn Wageningen' wereldtitel na spannende barrage

Dammer Jan Groenendijk (26) heeft in Wageningen de wereldtitel veroverd. Hij won in de tweekamp tegen titelhouder Joeri Anikejev de laatste reguliere partij en daarna in de noodzakelijke barrage het vijfde 'vluggertje'.

Groenendijk, die geboren en getogen is in Wageningen, is al regerend nationaal en Europees kampioen. Hij eindigde al drie keer als tweede op een WK-toernooi. Zo ook vorig jaar, toen Anikejev de titel overnam van Roel Boomstra, die aan het eind van het jaar waarin hij zijn derde wereldtitel veroverde, zijn loopbaan beëindigde.

Barrage

In de tweekamp van dit jaar speelden Groenendijk en de Oekraïner Anikejev twaalf partijen en alleen de laatste kreeg een winnaar. De overige partijen eindigden in remise.

Omdat voor de titel ten minste twee zeges vereist waren, volgde een barrage. Daarin bleef het ook gelijk na twee rapid-partijen en twee blitz-partijen. In de vijfde partij veroverde de Nederlander de wereldtitel.

Dinsdag volgt de officiële ceremonie, omdat de strijd om de wereldtitel bij de vrouwen nog niet ten einde is. Daria Tkatsjenko en titelverdedigster Viktorija Motritskjo spelen ook een barrage.

Ook die tweestrijd vindt plaats in Wageningen. Maar een WK dammen, apart voor vrouwen: waarom is dat eigenlijk nodig? Bekijk onderstaande video.