Een maand HTS-bestuur in Aleppo; ‘Wij beschouwen onszelf als dienaren van het volk’

Een man vult een formulier in waarop hij moet aangeven waar hij gelegerd was en welke spullen hij in zijn bezit heeft. Dan wordt ter plekke een ID-kaart geprint, en kan hij gaan. "Met dat document kan hij zich bewegen in heel Syrië. Hij kan zich ermee identificeren. Zo weet hij dat hij veilig is."

Ammar Sakkar geeft een rondleiding door het complex van de militaire politie. Een cellencomplex aan de achterkant ligt nog bezaaid met spullen van gevangenen. Op de grond liggen losgetrokken foto's van Assad.

Toen de rebellen Aleppo eind november in handen kregen, werden ook hier de celdeuren opengezet. Tientallen gevangenen werden bevrijd. Sakkar was erbij.

Maatpak en leesbril

Niet veel later werd hij aangewezen om hier orde op zaken te stellen. Net als veel andere HTS-strijders trok hij zijn gevechtstenue uit. Hij draagt geen wapen meer, wel een maatpak en een leesbril. "We proberen het verleden achter ons te laten. Wij willen de wereld, maar vooral Syriërs bewijzen dat we anders zijn dan het oude regime."

Sakkar deserteerde zelf in 2012 uit het leger van Assad. Hij sloot zich aan bij de Free Syrian Army en pakte de wapens op tegen het regime. De jaren die volgden bracht hij door in Idlib, de plek die door de rebellen 'bevrijd gebied' werd genoemd. Daar studeerde hij economie en bedrijfskunde en sloot zich aan bij HTS. Voor het eerst in acht jaar tijd is hij terug in zijn thuisstad Aleppo.

Stad in puin

Assad heeft Aleppo, net als de rest van Syrië, in slechte staat achtergelaten. Er is veel armoede en een groot deel van de stad ligt in puin door bombardementen en gevechten. Er lijkt niks te zijn opgebouwd sinds 2016, toen Assad de controle over Oost-Aleppo terugpakte van de rebellen. Er zijn grote problemen met elektriciteit en watervoorziening. 's Nachts is de stad pikdonker.

Alles wijst erop dat de overname van het bestuur in Aleppo goed was voorbereid. Alle instituties zijn direct overgenomen door HTS-mensen. Van politie tot ziekenhuizen tot de vuilnisophaaldienst.

Foto's van Assad verdwenen in rap tempo uit het straatbeeld. In plaats daarvan hangt de stad nu vol billboards van de zogenoemde 'verlossingsregering'. Op de ene worden ambtenaren opgeroepen om niet bang te zijn en terug te gaan naar hun werkplek. Op een ander wordt mensen beloofd dat de economisch condities snel zullen verbeteren, nu het land verlost is van 'Assads terreur'.

Ook in de riante kamer van de oude gouverneur van Aleppo vinden we een vertegenwoordiger van HTS. Fawaz Hilal neemt waar tot de net aangestelde nieuwe gouverneur zal komen.

Ambtenaren tekort

Hilal was vanuit Idlib betrokken bij de voorbereiding van de overname van Aleppo. "We hadden verwacht dat de strijd moeilijk zou worden, maar godzijdank hebben we Aleppo zonder bloedvergieten bevrijd", zegt hij.

Dat de rebellen zo snel ook de rest van Syrië konden overnemen, hadden ze zelf ook niet verwacht, zegt hij. "We hadden een team samengesteld dat past bij een grote stad als Aleppo. Na het bevrijden van Damascus hadden we opeens meer mensen nodig. Daarom vragen we oud-ambtenaren om terug te komen om te werken onder het nieuwe bestuur."

De stad hangt ook vol met QR-codes die verwijzen naar WhatsApp-groepen. Daarin worden burgers geïnformeerd over praktische zaken in de stad en plannen van de nieuwe machthebbers.

Producten uit Turkije

Op straat laten mensen zich positief uit over het nieuwe bestuur. "Economisch is het nu al beter", zegt een marktkoopman. "We hebben producten uit Turkije die we eerst nooit konden krijgen zoals olie en cola. We hoeven geen hoge belastingen meer te betalen aan het regime."

Over de ideologie van HTS, een streng-islamitische groep, zijn ook in Aleppo zorgen. Toch geven de meeste mensen hun het voordeel van de twijfel. "We waren bang in de eerste dagen", zegt een restauranteigenaar in het centrum. "Nu zijn we een maand verder en we zien dat ze goed werk doen, en ze leggen ons niks op. We zien wel wat er later komt."

'Vrijheid en waardigheid'

De nieuwe autoriteiten laten zich in deze periode van hun beste kant zien. Maar er zijn twijfels of HTS straks bereid is om de macht te delen. Fawaz Hilal, de interim-gouverneur, zegt van wel. "We willen een Syrië waar mensen vrijheid en waardigheid hebben."

Uiteindelijk moet het volk beslissen hoe het land er in de toekomst uit gaat zien, zegt hij. "We beschouwen onszelf als dienaren van het volk. Als het volk ons kiest dan doen we onze plicht. Als zij ons niet kiezen dan accepteren we dat ook."