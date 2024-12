Amsterdammer opgepakt voor dodelijke schietincidenten in Rotterdam

De politie heeft een 20-jarige man uit Amsterdam aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij twee recente dodelijke schietincidenten in Rotterdam. Het is volgens de politie nog niet duidelijk wat zijn rol was bij de gebeurtenissen.

Het gaat om een schietincident vorige week op de de Reyerdijk en eenzelfde voorval gisteravond op het Roelantpad, twee locaties in Rotterdam-Zuid. Beide keren werd het slachtoffer zwaargewond gevonden en beide mannen, van 58 en 63 jaar oud, overleden in het ziekenhuis.

De politie laat weten "nadrukkelijk de optie open te houden dat de aangehouden man niet de feitelijke schutter is". Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Over het motief voor de schietincidenten is volgens de politie nog niets bekend.