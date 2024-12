Nieuwjaarsduiken aan de kust afgelast vanwege harde windstoten

Een andere reden om de duik niet door te laten gaan is dat de omkleedtenten en kraampjes waar eten en drinken wordt verkocht niet veilig zijn bij veel wind. "Ook die kunnen weg- of omwaaien door de harde wind", zegt Brokmeier.

Minder gevaar in binnenland

Ook in meren en rivieren is het riskant om het water in te gaan, benadrukt hij. "Eigenlijk alle plaatsen waar golfslag kan plaatsvinden." Wel denkt de Reddingsbrigade Nederland dat het in het binnenland minder gevaarlijk is om het water te gaan is, omdat daar minder wind is dan aan de kust.

Het is volgens hem geen makkelijke keuze om de nieuwjaarsduik niet door te laten gaan, omdat het voor veel organisaties "het hoogtepunt van het nieuwe jaar is". Organisaties die er voor kiezen om de duik niet door te laten gaan, doen dat "met pijn in het hart", aldus de Reddingsbrigade, die tips voor een veilige nieuwjaarsduik deelt op de eigen site.