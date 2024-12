Trump verliest hoger beroep in smaadzaak en moet schrijfster miljoenen betalen

Het vonnis tegen Donald Trump in de zaak die schrijfster E. Jean Carroll tegen hem had aangespannen blijft staan. Dat heeft een federaal hof van beroep besloten. De aankomend president van de VS was in hoger beroep gegaan omdat hij de dwangsom van 5 miljoen dollar die hij aan de schrijfster moet betalen van tafel wilde hebben.

Trump werd mei vorig jaar veroordeeld vanwege seksueel misbruik en smaad. Carroll stelt dat Trump haar midden jaren 90 heeft verkracht in de paskamer van een luxe warenhuis. De rechtbankjury wees de beschuldiging van verkrachting af, maar legde Trump wel een dwangsom op voor aanranding en laster.

Trump noemde de veroordeling een schande. Hij zei ook "geen idee te hebben wie deze vrouw is". Hij zei dat ze de verkrachting had verzonnen om haar memoires te kunnen verkopen en zette haar weg als een leugenaar en een gek. E. Jean Carroll is een voormalige columniste voor het tijdschrift Elle.

Wapen naast het bed

Trump moet de vrouw ook nog eens 83 miljoen dollar betalen in een andere smaadzaak. "Hij heeft mijn reputatie verwoest. Ik ben hier om mijn reputatie terug te krijgen en om nieuwe leugens over mij tegen te gaan", verklaarde Carroll daarover. Ook in deze zaak is Trump in beroep gegaan.

Ze vertelde onder meer dat Trumps uitlatingen tot doodsbedreigingen hebben geleid en dat ze sindsdien uit angst met een wapen naast haar bed slaapt.

Trump beweert dat er sprake is van een heksenjacht waar president Biden achter zit. Hij heeft daar nooit bewijs voor geleverd.