Vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling? Bereid je voor op veel wind

Wie tijdens de jaarwisseling van plan is om fonteintjes en sierpotten aan te steken, kan wel eens worden teleurgesteld. Op sommige plekken staat veel wind en het is ook zeker niet in heel Nederland droog.

Het is vooral in de kustgebieden raak met de harde wind. In de nacht van 31 december op 1 januari wordt daar windkracht 6 tot 7 verwacht. Vlak bij zee kan het stormachtig waaien met windkracht 8, met windstoten tot 90 kilometer per uur. Boven land krijgen we te maken met windkracht 4 of 5.

Ook valt er in de avond regen in het noordwesten en op de Wadden. In het midden en zuiden van het land blijft het tijdens de jaarwisseling droog. De temperatuur varieert van 4 graden in het zuiden van Limburg tot 8 graden bij Den Helder.

De dag begint grijs en kil. Het is op de meeste plaatsen droog, al kan er hier en daar ook kort wat motregen vallen. Het is 3 graden in het zuidoosten en 7 in het noordwesten van het land.

Stormkans op nieuwjaarsdag

Ook op nieuwjaarsdag is het nog niet afgelopen met de harde wind. In het noordwestelijk kustgebied is een echte storm in de middag zelfs niet uitgesloten. In 1995 kwam het voor het laatst tot een storm op nieuwjaarsdag.

Daarbij valt er af en toe regen. In de namiddag en avond regent het harder. Dan komt ook de meeste wind voor en pieken de windstoten naar 80 kilometer per uur in het zuidoosten en 110 kilometer per uur in het noordwesten.

De temperatuur komt overdag uit op een graad of 9. In de avond draait de wind naar het noordwesten en neemt die snel af. De regen trekt via het zuidoosten het land uit en dan wordt het ook een stuk frisser.