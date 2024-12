Vijf mensen vervolgd voor betrokkenheid bij de dood van zanger Liam Payne

In Argentinië worden vijf mensen vervolgd vanwege de dood van One Direction-zanger Liam Payne, meldt de Britse nieuwszender BBC op basis van lokale autoriteiten. Het gaat onder meer om de manager en de receptionist van het hotel en een vriend van de Britse zanger. Ze worden aangeklaagd voor doodslag.

Twee anderen worden vervolgd vanwege het leveren van drugs aan de zanger. Het gaat om een hotelmedewerker en een ober. Zij zouden meerdere keren cocaïne hebben verkocht aan Payne.

De 31-jarige zanger overleed in oktober in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires na een val van zijn hotelbalkon. In zijn lichaam werden volgens justitie cocaïne, antidepressiva en alcohol gevonden.

Geen zelfbeschermingsreflex

Uit de autopsie bleek dat de zanger waarschijnlijk al voor zijn val buiten bewustzijn was. Uit zijn verwondingen zou blijken dat hij geen zelfbeschermingsreflex had. Daarom gaat de politie uit van een ongeval.

De vriend van Payne wordt vervolgd omdat hij de zanger in het hotel achterliet in een staat waarin hij niet voor zichzelf kon zorgen. De hotelmanager en de receptionist worden vervolgd voor doodslag omdat zij hem in die staat naar zijn hotelkamer lieten slepen in plaats van hem in veiligheid te brengen tot er medische hulp was gearriveerd.