BMX'er Kimmann na ontstoken hartspier: 'Vader zijn gaat voor topsport'

Zijn dochtertje Bradi werd eind september geboren in Amerika, waar zijn vriendin Carli vandaan komt. Zij is de dochter van BMX-pionier Troy Lee. Het stel woont nu in Nederland, vanwege de medische zorg voor Kimmann.

"Dat ik nu ook vader mag zijn gaat voor op de topsport, maar het neemt niet weg dat ik hoop ooit weer competitief te mogen sporten."

Griepklachten

De BMX'er uit het Overijsselse Lutten is blij dat hij dit verhaal aan het eind van het jaar kan vertellen. Dat hij er nog is. Want zelf dacht hij voor de WK afgelopen mei last te hebben van een griepje.

"Voor de WK begon ik me niet goed te voelen, maar je hebt altijd wel een keer iets. Alleen nu bleef het wel lang hangen."

Ondanks de klachten verscheen hij toch aan de start half mei, die uitgebreide medische check kwam later wel. Hij wilde met een derde wereldtitel zijn idool Kyle Bennett evenaren. Dat lukte net niet: Kimmann pakte zilver.

"Als je dan later hoort dat je een ontstoken hartspier had, dan krab je je wel even achter de oren. Als ik dit van tevoren had geweten, was ik natuurlijk nooit gestart." Want die ontsteking is levensgevaarlijk en kan leiden tot hartfalen.