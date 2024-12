Oekraïne en Rusland ruilen zeker 300 krijgsgevangenen

Er heeft weer een grote gevangenenruil plaatsgevonden tussen Oekraïne en Rusland. Volgens president Zelensky zijn er 189 Oekraïense krijgsgevangenen vrijgekomen.

"We werken eraan om iedereen te bevrijden uit Russisch gevangenschap. Dat is ons doel. We vergeten niemand", schrijft Zelensky op Telegram.

Het zou onder meer gaan om militairen van het Azov-bataljon, die in het voorjaar van 2022 deelnamen aan de strijd om de gelijknamige staalfabriek in havenstad Marioepol. Het regiment begon in 2014 als ultranationalistische burgermilitie, maar werd daarna opgenomen in de officiële strijdkrachten van Oekraïne.

Veel vroege leden van het Azov-bataljon droegen extreemrechtse of nazistische sympathieën uit, een gegeven dat door Rusland gebruikt wordt om de oorlog in Oekraïne neer te zetten als 'strijd tegen de nazi's'.

Zelensky stelt dat ook twee Oekraïense burgers deel uitmaakten van de ruil. Die zouden gevangen zijn genomen in havenstad Marioepol. Hij bedankt de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) die bemiddeld hebben om de ruil tot stand te brengen. Over de identiteit van de Russische krijgsgevangenen is niets bekendgemaakt.

Belarus

Het Russische staatsagentschap TASS schrijft op basis van berichten van het Russische ministerie van Defensie dat beide landen 150 gevangenen hebben vrijgelaten. De Russische militairen bevinden zich nu op Belarussisch grondgebied, schrijft TASS.

Oekraïne en Rusland ruilen vaker krijgsgevangenen. Afgelopen augustus vond ook een grote gevangenenruil plaats tussen de landen. Toen lieten beide landen 115 militairen gaan. Ook bij de totstandkoming van die ruil speelde de VAE een sleutelrol.