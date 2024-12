Drie toeristen omgekomen bij brand in hotel Bangkok, Nederlanders gewond

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi:

"De brand was in de buurt van de bij jonge toeristen populaire Kao San Road. Er zijn daarom ook heel veel goedkope hostels en budget hotels te vinden. In dat soort etablissementen zijn de brandregels lang niet altijd op orde. Omdat er de afgelopen decennia meerdere hotelbranden waren waar tientallen toeristen bij omkwamen (Pattaya 1997: 91 doden; Hat Yai 2012: 3 doden) heeft de overheid de afgelopen jaren de regels wat aangescherpt met verplichte rookmelders, alarmen en sprinklers in grote gebouwen.

Maar The Ember Hotel was klein genoeg om zich niet aan de sprinklerregels te hoeven houden. Het hotel had die dan ook niet. Of sprinklers de brand hadden kunnen voorkomen of de schade hadden kunnen beperken is onduidelijk. De Thaise autoriteiten doen nog onderzoek.

Wel is duidelijk dat deze hotelbrand slecht is voor Thailands imago. De economie groeit maar heel traag na de covid-pandemie en het land is voor maar liefst 20 procent afhankelijk van toerisme. Hoewel het aantal toeristen weer erg aantrekt na de covid-periode, vreest het land dat dit soort incidenten toeristen afschrikt om naar Thailand te komen."