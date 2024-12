Medewerker van Limburgs pretpark Toverland gewond na val van achtbaan

Een medewerker van het Limburgse attractiepark Toverland is tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een achtbaan gewond geraakt. Het slachtoffer zou in de ochtend van 9 december meters naar beneden zijn gevallen, meldde pretparkenwebsite Looopings afgelopen weekend. Toverland bevestigt het ongeluk vandaag aan regionale omroep L1.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Volgens Looopings viel het slachtoffer tijdens onderhoudswerkzaamheden bij een houten achtbaan zo'n 7 meter naar beneden. Tijdens de val zou de man tegen de constructie van de achtbaan zijn geklapt en een verbrijzelde elleboog hebben opgelopen.

Een woordvoerder van het pretpark in Sevenum zegt tegen L1 dat er inderdaad een arbeidsongeval bij een achtbaan heeft plaatsgevonden. "Daarbij is een medewerker ten val gekomen en hij heeft daarbij helaas ook letsel opgelopen", zo vertelt een woordvoerder.

Arbeidsinspectie doet onderzoek

Het ongeluk gebeurde toen het pretpark dicht was. Over de precieze omstandigheden van het ongeval, hoeveel meter de medewerker omlaag is gevallen en de aard van de verwondingen doet de woordvoerder geen uitspraken. "Maar we vinden het heel vervelend en wensen de collega natuurlijk veel beterschap."

Volgens de woordvoerder heeft het attractiepark eerder niet over het ongeluk gecommuniceerd omdat het ging om een interne aangelegenheid en vanwege de privacy van het slachtoffer. "Naar aanleiding van vragen door Looopings hebben we besloten een kort statement te geven en er verder inhoudelijk niet op in te gaan", aldus de woordvoerder.

De Arbeidsinspectie zegt op de hoogte te zijn van het incident. "We doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval", laat die inspectie weten.