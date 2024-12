Doets na spannende strijd vol missers uitgeschakeld op WK darts door Dobey

Kevin Doets is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WK darts in Londen. De 26-jarige Nederlander kwam net als in de vorige ronde ook in de achtste finale tegen Chris Dobey op miraculeuze wijze terug in de wedstrijd, maar verloor uiteindelijk met 4-3 in sets.

"Van tevoren teken je hiervoor", zei Doets achteraf over zijn plek bij de laatste zestien van het WK. "Maar nu is het nog wel echt heel zuur, want ik had kunnen winnen."

'Hawkeye', zoals de in Zweden woonachtige darter uit Almere heet, speelt een wisselvallig toernooi. Toch ontsnapt hij telkens weer tegen zijn hoger ingeschaalde tegenstanders.

In de partij tegen 'Hollywood' Dobey moest Doets weer van ver komen. Na de door Dobey gewonnen derde set leek de Nederlander snel op weg naar de uitgang. Hij stond met 2-1 achter, speelde ongelukkig en wisselvallig en zag het zelfvertrouwen van zijn tegenstander groeien.