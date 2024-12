Zedenzaak Enkhuizen nog groter: jongen (13) zou meerdere keren zijn verkracht

De zedenzaak in Enkhuizen blijkt omvangrijker dan tot nu toe bekend was. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 27-jarige Winston A. niet alleen van het groomen van honderden jongens, maar ook van het meermaals verkrachten van een 13-jarige jongen en het seksueel misbruiken van twee andere minderjarige jongens. Dat bleek vandaag tijdens de eerste pro-formazitting in Alkmaar.

Dit najaar maakte justitie bekend dat het de Enkhuizer ervan verdenkt honderden jongens via Snapchat te hebben aangezet tot het sturen van seksueel getint beeldmateriaal. Na zijn arrestatie in september vonden agenten op de computer van A. bijna 500 mappen met beelden van jongens tussen de 10 en 16 jaar. De eerste beelden dateren uit 2016.

A. kwam via Snapchat in contact met zijn slachtoffers. Hij deed zich daar voor als een jong, knap meisje met namen als Britt, Milou, Tess of Suus. Hij verleidde jongens om naaktfoto's en beeldmateriaal van seksuele handelingen op te sturen. A. maakte hier schermopnamen van en sloeg de beelden op.

De zaak kwam aan het rollen na meldingen van twee slachtoffers. Inmiddels liggen er tien aangiftes. Het politieonderzoek naar de man loopt nog steeds. Zes slachtoffers zijn nog niet opgespoord. De politie is onder anderen op zoek naar een slachtoffer dat door A. in een kleedkamer zou zijn misbruikt.

Onder invloed van alcohol

Tijdens de zitting betuigde de Enkhuizer spijt aan zijn slachtoffers. Ook zegt hij open te staan voor hulp. A. gaf toe vaak onder invloed van alcohol te zijn geweest. "Dat ontremde me."

A. werd in september aangehouden. Vanwege capaciteitsgebrek bij de zedenrecherche kon hij lang ongestoord zijn gang gaan. Een paar jaar geleden kwam de eerste melding binnen, maar pas begin dit jaar begon de politie een onderzoek naar de verdachte.

Het komt in zedenzaken vaker voor dat daders hun slachtoffers lokken via sociale media. Nieuwsuur maakte daar eerder deze video over: