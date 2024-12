Hugo Sotil (75), oud-ploeggenoot van Cruijff bij Barcelona, overleden

Hugo Sotil, bijgenaamd El Cholo, is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt FC Barcelona, de club waar hij van 1973 tot en met 1976 speelde.

De Peruaan Sotil wordt beschouwd als een van de beste Zuid-Amerikaanse voetballers van zijn generatie. Hij speelde bijna zijn hele carrière in zijn eigen land, maar was ook ruim drie jaar actief bij Barcelona. Daar groeide hij uit tot publiekslieveling.

Sotil vormde als behendige aanvaller een goed koppel met Johan Cruijff. Samen vierden zij met Barcelona het landskampioenschap in 1974, voor de Catalanen de eerste titel in veertien jaar.

Door Neeskens naar uitgang

Sotil bleef tot 1977 bij de Catalaanse club, waar hij ook nog speelde met Johan Neeskens. Hij was er in 111 wedstrijden goed voor 33 doelpunten.

Omdat Spaanse clubs in de jaren zeventig slechts een beperkt aantal buitenlandse spelers mochten hebben, werd Sotil mede naar de uitgang gedreven door de komst van Neeskens in 1974. Sindsdien kreeg hij minder speeltijd.

Dat heeft Sotil de club nooit kwalijk genomen, schrijft Barcelona. Toen hij in 1984 terugkwam voor een benefietwedstrijd zei Sotil: "Hier heb ik sinds mijn vertrek bij Barcelona op gewacht. Ik hou van de stad en de mensen."

Decennia later, in 2014 blikte Sotil vooruit op de dag dat hij zou overlijden. "Als dat gebeurt, hoop ik dat ze me begraven in een Barca-shirt", zei hij toen.

Zuid-Amerikaans kampioen

Sotil droeg 62 keer het rood-wit van de Peruaanse ploeg, waarmee hij op de WK's 1970 en 1978 uitkwam en in 1975 de Copa América won. In de finale tegen Colombia maakte hij het enige doelpunt.