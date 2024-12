30/12 in Nieuwsuur: Warme oceanen • Jimmy Carter overleden • Lof voor nieuwe film Halina Reijn

Lof voor nieuwe film Halina Reijn

De Nederlandse regisseur Halina Reijn heeft met Babygirl haar tweede buitenlandse film gemaakt. De erotische thriller krijgt internationaal lovende kritieken. De hoofdrollen zijn voor Hollywood-sterren Nicole Kidman, Antonio Banderas en Harris Dickinson.

We spreken de cinematograaf en Halina Reijn zelf: "Ik ben in deze film radicaal eerlijk over mijn eigen persoonlijke gevecht met het feit dat ik mezelf heel graag wil zien als sterke vrouw die vecht voor bevrijding van andere vrouwen, als feminist. En aan de andere kan dat ik fantasieën heb waar ik me zeker na MeToo enorm voor schaam."