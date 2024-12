Na ruim twintig jaar is de Westerscheldetunnel tolvrij voor personenverkeer

Ten tijde van de opening van de 6,6 kilometer lange tunnel, in 2003, was er nog weinig protest tegen de tolheffing. "Uiteindelijk wisten wij als Zeeland ook wel dat er zonder tol geen tunnel zou zijn", zegt Van der Maas. Het alternatief was doorgaan met de veerdienst Kruiningen-Perkpolder, wat zo een half uur kostte, of omrijden via Antwerpen.

Andere tunnels wel gratis

Maar op den duur ging het toch knellen. Zeker omdat was afgesproken dat een ritje door de tunnel tot 2033 geld zou blijven kosten, terwijl weggebruikers elders in Nederland niet voor tunnels hoefden te betalen. Mensen die vaker door de tunnel rijden konden wel korting krijgen.

In 2016 begon Liefting met anderen een handtekeningenactie om hun ergernis op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Zes jaar later schaarde de Tweede Kamer zich unaniem achter een motie voor een tolvrije doorgang van de Westerscheldetunnel voor personenvervoer. Het vorige kabinet maakte daar vervolgens 140 miljoen euro voor vrij, waarmee de zaak ook financieel was beklonken.

In 2003 opende koningin Beatrix de tunnel die als een technische hoogstandje werd beschouwd: