Oranje-handbalsters Dekker en Van der Helm naar Deense topclub Esbjerg

Oranje-internationals Sarah Dekker en Judith van der Helm stappen per direct over naar de Deense topclub Esbjerg. Het tweetal heeft tot eind 2026 getekend. Dekker en Van der Helm speelden zich onlangs op het EK, ondanks dat Oranje niet tot de halve finales wist door te dringen, in de kijker.

De 23-jarige linkshandige Dekker, die als rechterhoek speelt, stapt over van het Duitse HSG Bensheim/Auerbach. Voor de 19-jarige verdediger Van der Helm, die VOC uit Amsterdam verlaat, wordt Esbjerg het eerste buitenlandse avontuur.