Zaterdag een vlucht van Oslo naar Amsterdam die een voorzorgslanding moest maken in het zuiden van Noorwegen na een 'hard geluid' bij de start. Zondag een vlucht naar Shanghai die boven Azerbeidzjan rechtsomkeert maakte vanwege watertekort door een lekkage. En diezelfde dag nog een vlucht naar Singapore, die boven Duitsland terugging naar Schiphol vanwege een niet nader omschreven technisch mankement.

Het was dus een weekend met opvallend veel incidenten bij KLM, overigens zonder dat er ook maar iemand gewond is geraakt. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij noemt de technische problemen 'uitermate ongelukkig'. "Elk mankement is er een te veel, het veroorzaakt veel overlast voor passagiers."

'Enkele keren per maand'

De KLM-woordvoerder heeft geen cijfers over hoe vaak zoiets voorkomt, maar drie keer in twee dagen is wel vaker dan normaal. Volgens KLM is dat toeval: "Dit komt niet dagelijks voor, normaliter is er bij ons enkele keren per maand reden voor de gezagvoerder om in te grijpen in het vluchtschema."

De incidenten komen tegen de achtergrond van twee recente grote vliegongelukken van Azerbaijan Airlines in Kazachstan en Jeju Air in Zuid-Korea. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert denkt dat er door die crashes nu ook extra aandacht is voor de technische problemen bij KLM. "Ik denk dat dat absoluut meespeelt. Nu is er drie keer iets bij KLM, dat is puur toeval. Wereldwijd is er iedere dag wel een handjevol vluchten met een technisch probleem."

Geen enkel risico

"Vliegtuigen zijn technisch complex", vervolgt Melkert. "Dingen gaan soms niet helemaal perfect en dan maakt een piloot de afweging: kan ik doorvliegen of niet?" De vlucht naar Shanghai was al een paar uur onderweg toen de terugvlucht werd ingezet.

"Bij de afweging om terug te vliegen speelt ook mee dat je weet dat op Schiphol je eigen onderhoudsdienst klaar staat. Maar dan heb je wel passagiers en een vliegtuig op een plek waar je ze niet wil hebben. Het is altijd een technische en economische afweging. Wat kost het bijvoorbeeld als je doorvliegt en er een onderhoudsdienst en misschien een extra vliegtuig ingevlogen moeten worden?"

Zulke technische problemen zijn er dus regelmatig en die leiden bijna nooit tot gewonden of doden. Pilotenvakbond VNV benadrukt de veiligheid van vliegen. "Zowel luchtvaarttechnici als vliegers zijn opgeleid om de veiligheid te allen tijde te waarborgen. Daar wordt er geen enkel risico mee genomen", zegt vicevoorzitter Ruud Stegers. "Mocht er onderweg iets onverwachts gebeuren, dan is het aan de gezagvoerder hoe hiermee om te gaan. Dat kan betekenen dat het veiliger is om terug te keren of uit te wijken."

Ook Melkert benadrukt dat vliegen nog altijd een zeer veilige manier van reizen is. Op Aviation Safety Network worden ongelukken in de luchtvaart bijgehouden. Inclusief de crashes van Azerbaijan Airlines en Jeju Air zijn er in de commerciële luchtvaart wereldwijd dit jaar 305 doden gevallen. "Dat is wel iets meer dan het gemiddelde van 212 van de afgelopen 5 jaar, maar nog altijd heel veel minder dan bij andere vormen van vervoer." Alleen al in Nederland kwamen vorig jaar 684 mensen om door een verkeersongeval.