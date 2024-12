Dode jongen in Groningen door misdrijf omgekomen

De 12-jarige jongen die gisteren dood in een woning in Groningen is gevonden is het slachtoffer van een misdrijf. Hij komt uit Amsterdam, de politie gaat uit van een "incident in de familiaire sfeer".

Een 45-jarige inwoner van Groningen is gisteren gearresteerd. Hij wordt verhoord over zijn betrokkenheid bij de dood van de jongen en morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris. De politie wil niets kwijt over zijn relatie met de jongen.

De politie begon gisteren al een onderzoek in de woning waar de jongen gevonden werd. Dat loopt nog. Ook is de omgeving onderzocht en is buurtonderzoek gedaan.