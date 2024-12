Taliban dreigen vergunning hulporganisaties met vrouwen in dienst in te trekken

De Taliban zeggen dat ze de vergunningen van hulporganisaties die actief zijn in Afghanistan intrekken als ze vrouwen in dienst hebben. Het ministerie van Economische Zaken heeft dat zondag in een brief op X bekendgemaakt.

Het gaat om non-gouvernementele organisaties (ngo's) die niet onder toezicht van het regime staan. Met de aankondiging herhalen ze een decreet van twee jaar geleden, waarin hulporganisaties de opdracht kregen om de werkgelegenheid van Afghaanse vrouwen op te schorten. Het is een nieuwe poging om de activiteiten van ngo's te controleren.

Eerder deze maand heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties geconstateerd dat vrouwelijke hulpverleners door de Taliban werden verhinderd om hun werk te doen. Volgens een VN-functionaris melden steeds meer hulporganisaties dat hun werknemers door de moraalpolitie in het land worden aangehouden.

De Taliban ontkennen dat ze het werk van hulporganisaties belemmeren of zich met hun activiteiten bemoeien.

In deze video legt Mashal uit hoe haar leven drastisch is veranderd na de machtsovername van de Taliban: