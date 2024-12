Zeven explosies in één nacht in Amsterdam

In Amsterdam zijn gisteravond en vannacht in totaal zeven ontploffingen geweest. De politie spreekt van een "explosieve nacht" en onderzoekt of er een verband is.

Zes explosies waren bij woningen in het stadsdeel Nieuw-West, waarvan de eerste rond 20.00 uur was op de Jacques Veltmanstraat. Daarna volgden explosies op de Orteliuskade, de Laan van Spartaan, de Johan Hofmanstraat, de Hoofdweg en de Jan Zijvertszstraat. In Amsterdam-Zuidoost was er ook nog een explosie bij een woning aan het Krulslaplantsoen.

Niemand raakte gewond, maar de betrokken woningen liepen wel schade op, laat de politie weten. Stadsomroep AT5 meldt dat op meerdere adressen ruiten zijn gesneuveld en deuren zwaar beschadigd raakten.

Volgens de politie vonden de laatste zes ontploffingen plaats tussen grofweg 02.00 en 03.00 uur en volgden ze kort op elkaar. Getuigen of mensen met beeldmateriaal van beveiligingscamera's, dashcams of videodeurbellen worden opgeroepen zich te melden.