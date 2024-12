Vanavond al vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp, morgen te veel wind

Bij de jaarwisseling van 2018-2019 waren de stapels met hout in Scheveningen veel hoger dan toegestaan. Er ontstond een vonkenregen, met brandende daken, auto's en straatmeubilair als gevolg. De kwestie leidde in oktober 2019 tot het aftreden van toenmalig burgemeester Krikke van Den Haag.

In de drie jaarwisselingen daarna waren er geen vreugdevuren, aanvankelijk vanwege de problemen in 2018-2019, later vanwege de coronacrisis. Eind 2022 mochten er voor het eerst weer vreugdevuren ontstoken worden.

Vorig jaar werden de stapels hout ook een dag eerder aangestoken. Ook toen was de reden dat er veel wind werd verwacht met oud en nieuw.