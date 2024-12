Tienduizenden Spanjaarden eisen aftreden regiopremier om ramp Valencia

Correspondent Spanje Edwin Winkels:

"Deze demonstratie was rustiger dan de vorige. Demonstranten riepen wel leuzen zoals 'Presidente a Picassent', dat is de grootste gevangenis van Valencia. En ze noemen Mazón een moordenaar.

De demonstranten vallen onder meer over het feit dat hij tweeënhalf uur te laat was bij de spoedvergadering die op de dag van de ramp was ingelast. Later bleek dat hij aan het lunchen was met een journalist, maar hij heeft ook verschillende verhalen over die lunch verteld en wil niet precies zeggen waarom hij zo laat was. Voor de betogers is hij de duidelijke kop-van-jut die moet aftreden.

Slachtoffers krijgen daarnaast moeilijk toegang tot de financiële hulp van de regering uit Madrid. Garages staan nog steeds onder water en sommige liften werken nog niet, waardoor ouderen moeilijk uit huis kunnen. Daardoor is er twee maanden na de overstromingen nog steeds die woede.

Binnen de partij is de positie van Mazón onhoudbaar geworden De verwachting is toch wel dat hij ergens begin volgend jaar gaat opstappen, zodat ook de politieke rust weer kan terugkeren."