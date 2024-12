Rus opent tennisseizoen in Brisbane maar komt tekort tegen Yuan

Anderhalve maand na haar laatste partij op de Billie Jean King Cup heeft Arantxa Rus haar eerste partij in het nieuwe tennisseizoen gespeeld. De 34-jarige Zuid-Hollandse kwam op het WTA-toernooi van Brisbane tekort tegen de Chinese Yue Yuan en verloor met 2-6, 4-6.

Op het hardcourt in Australië had Rus moeite met de service van haar opponente, die ze afgelopen zomer op Wimbledon nog versloeg in twee sets. Ditmaal won Rus (76ste op de wereldranglijst) echter maar weinig punten in de games waarin Yuan (de mondiale nummer 49) serveerde.

Zondag speelde Suzan Lamens al haar eerste partij op het toernooi in Brisbane. Zij rekende in twee sets af met Kamilla Rachimova en speelt op oudjaarsdag de zestiende finale tegen Magdalena Frech.